台北市北投中繼市場搬遷規畫，當地居民跟攤商都很關注，台北市議會財建委員會16日前往北投中繼市場考察，台北市議員張斯綱指出，周邊交通新路線的宣導期要拉長，新停車場標示牌也要清楚，方便居民了解位置，並建議規畫小巴接駁，產發局長林崇傑表示，停車問題會找交通局討論，將比照南門市場租用接駁小巴繞行市場。

北投中繼市場設置在原北投市場的對面，中繼市場與原北投市場改建總經費為4.2億，北投市場改建預計2024年5月完工，北投中繼市場則將在9月試營運、10月開幕，共設有481攤，並分別為Ａ棟蔬果區、Ｂ棟生鮮區、Ｃ棟百貨區、Ｄ棟飲食區。

北投市場自治會長吳萬強表示，中繼市場做起來一定是最好的，但有些小細節要等進駐後試營運1個月才能調整，停車問題也要規畫好，因買菜要有停車位才方便，此外，有攤商詢問原本電話無法移動到中繼市場，要怎麼訂貨叫貨，這些問題應要改善。

溫泉里長許智全則批評，假日交通亂七八糟，人潮都往公館路、溫泉路湧入，不能因為蓋中繼市場製造居民困擾，未來1年多勢必有問題，且公館路停車格以計次收費，很多人占著位置不離開，讓別人想停不能停。

張斯綱表示，交通問題比較嚴重，新路線宣導期要拉長，到新停車場的標示牌也要清楚，方便居民了解位置，市場處可以從中秋節開始宣傳新動線，或鼓勵搭乘大眾運輸，也建議規畫小巴接駁，減少私人運具，加強運輸便利。

台北市議員汪志冰指出，停車問題不只影響買菜民眾，也會影響到攤商，原先規畫停車位，設置地點都離市場有距離，恐無法有效紓解，是否可優先把地下室停車場完工，先滿足攤商停車需求，目前還沒有蓋中繼市場，交通就已經很混亂了。

林崇傑表示，停車問題會找交通局討論，包含停車位計次改計時等，臨時停車位則再找交通局停管處討論，此外，將比照南門市場租用接駁小巴繞行市場，也研議是否補貼來市場停車民眾的交通費。