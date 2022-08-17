最近天氣炎熱，許多人都喜歡待在冷氣房，或尋找陰涼處乘涼。大陸一名奶奶帶2名孫女到社區的地下停車場乘涼，當時2名女童正在車道中的墊子上躺著玩耍，未料突然有一台白色轎車開過來，直接從她們身上輾壓過去，所幸送醫治療後2人並無生命危險。

根據陸媒報導，該事件發生於四川遂甯市大英縣某社區，今年7月一名奶奶帶分別為6歲和3歲的孫女到地下停車場乘涼，2人在車道上鋪了一個墊子，並躺在上面玩耍，未料下秒一台白色轎車開過來，直接從她們的身上輾壓過去，不遠處還有多名老人正在打撲克牌、休息，見到這幕都嚇得從椅子上彈了起來。

車主曾女士表示，當時自己剛右轉完，右側有一根大柱子，柱子旁還停了一輛越野車，導致產生視線盲區，「那時候都不知道自己輾到人了，因為那個轉彎處根本看不到孩子」。當地警方指出，由於地下停車場屬於公共區域，依據道路交通安全法，認定雙方應付同等責任。

2名女童的母親則透露，這起事故造成6歲大女兒左腿股骨頸粉碎性骨折，在醫院治療了20多天，前幾天才剛剛出院，如今只能躺在床上休養；3歲小女兒雖然也有被車輪輾到，但所幸只是擦傷，並無大礙；而2名女童的治療費用共花了2萬人民幣（約新台幣8.8萬），全都由曾女士先行墊付。