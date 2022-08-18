大陸廣東省深圳市發生一起電扶梯受傷事故，一名女童搭電扶梯下樓時，一名先下樓的男童竟衝去按了緊急暫停鈕，女童就這樣因為作用力而往前跌倒，幸好只是輕傷。事後警方循線找到男童家屬，才發現他身世淒慘，媽媽亡故、爸爸不要、靠爺爺奶奶養大，又有不會說話、智力障礙等問題，因此在男童家屬道歉後，女童家屬選擇原諒。

據《澎湃新聞》報導，當時男童、女童同乘同一部手扶梯下樓，男童抵達地面後就衝到電扶梯底部按緊急暫停鈕，女童就這樣往前飛出跌倒；女童家屬透露，女童除了手部受傷，胸口、腳部也出現明顯瘀血，幸好就醫後判斷只是輕傷。

警方循線追查後順利找到男童，意外發現他的身世坎坷。女童家屬透露，該名男童今年10歲，除了不會說話、智力也有障礙，「孩子媽媽不在了，爸爸沒要他，是爺爺奶奶帶的」，因此讓男童和其家屬道歉後，就不再追究此事。

對此，許多網友紛紛回應，「擔心以後女童對電扶梯有陰影」、「想起一些精神病殺人不負刑事責任」、「可能是因為孩子跟大人視線高度不一樣，更容易看到低的東西，加上智力有缺陷，不知道那個按鈕有什麼用」。