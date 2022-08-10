自新冠疫情爆發以來，不少民眾與非同住家人相處的時間也變少。為此，基隆市家庭教育中心在一年一度的祖父母節，舉辦「幸福洋溢‧祖孫玩轉時光」線上活動，鼓勵民眾利用數位科技，與祖父母共享天倫，參加活動還有機會獲得各式祖孫共讀精選繪本。

基隆市家庭教育中心表示，「祖父母節」緣起於教育部為強化國人重視家庭的世代關係，落實傳統核心價值，彰顯祖父母對家庭社會的貢獻與重要性，鼓勵代間交流，提倡敬老尊賢之風氣，因此自99年度開始推動「祖父母節」，並於100年將每年8月的第4個星期日訂定為「祖父母節」，以感恩及傳承為核心價值，突顯祖父母在家庭中的重要性。

為慶祝一年一度的祖父母節，基隆市家庭教育中心於8月20日舉辦祖孫玩轉時光線上活動，內容包含祖孫一起學做可愛的襪子娃娃，祖孫精選繪本共讀，一起輕鬆動一動。邀請阿公阿嬤和孫子透過數位科技一起動動手動動腦，增進祖孫情感，讓愛沒有距離。