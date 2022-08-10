國民黨基隆市長參選人謝國樑和新北市議員參選人蕭敬嚴，已於新北市瑞芳區四腳亭掛上合體看板，他今(10日)更在臉書預告好消息，也就是即將與新北市侯友宜市長在基隆共掛「捷運看板」，「阮會作伙把基隆捷運蓋起來！」

謝國樑談到，新北與基隆不論是地理還是市民的生活上，一直都是密不可分，未來也會緊密的交流合作，產生更多的便民政策。而其中最重要的就是基隆捷運，這是基隆未來十幾年最重大的交通建設，往後也會由新北市來負責建造與營運，所以他與侯市長合體的首波宣傳看板，就是以基隆捷運為主體「謝國樑＋侯友宜共同承諾：阮會作伙，把基隆捷運蓋起來！」一起向基隆市民展現捷運到基隆的決心，而這些戶外看板預計在8月中下旬陸續登場。

不只如此，謝國樑也搶先分享前陣子與侯市長合拍了一系列競選照片，過程非常順利與迅速，也拍了很多蠻Ｑ且輕鬆的照片，未來都會陸續呈現。他也談到，新北市擁有許多優秀的政策成果值得基隆借鏡，從市民朋友的生活環境提升到社會福利升級，包括自己先前所推出的「公托倍增、托育津貼提升」、「推動志工銀行，鼓勵志工年輕化，補足老人照護體系的不足」以及「設置社區型健身中心」等政見，皆是參考新北政策後推出的規劃，期盼能透過成功經驗累積的政策，以新北為標竿，替基隆市民打造同造安居樂業的生活環境。

最後，謝國樑強調，未來與侯市長除了共同推動基隆捷運與借鏡新北優秀政策緊密合作之外，更要攜手共同推動基隆科學園區，包含捷運TOD沿線開發與公設回饋、翻新舊廠區以及基隆副都心七堵第二行政中心等三大面向規劃，串聯新北與基隆，作伙讓北台灣的市民朋友有更優質的生活。