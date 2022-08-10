民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今公布4大政策目標、20大政策願景100項具體政見，指出侯友宜「不想做、沒有做、做不好」的政策，林佳龍競辦政策召集人、立委羅致政呼籲新北市長侯友宜，不要再閃躲迴避拖延辯論，選舉已進入倒數109天，是該辯論的時候了，再度向侯下辯論戰帖。
羅致政說，林佳龍的市政願景也是對新北市政府的全面體檢，要侯友宜不要再閃躲迴避，批侯過去被要求辯論時，都躲在發言人、局處背後，但對市政最有高度，能夠來辯論的就是市長，因此再度發下戰帖，並稱辯論議題由侯從20大政策願景中隨便挑。
林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，林佳龍都準備好了，反問侯友宜「準備好了嗎？」如侯自認市政完美無缺，問心無愧，請他接受戰帖，正式跟林辯論。
羅致政表示，如侯友宜不願辯論，團隊每天會固定公布政策願景細項，並檢視新北市政，請市府與市長做回應，明天林佳龍會正式公布青年政策擘劃與願景，這次選舉18歲公民權修憲提案也會進行公民複決投票，林盼透過青年政策公布，爭取年輕人認同。
至於今公布的4大政策目標、20大政策願景以及100項具體政見，羅致政指出，其中很多是新北市政府不想做、沒有做、做不好的政策，不想做包含為65歲以上長者免費裝假牙，新北市升格後很多權力集中在新北市政府，權力沒有下放基層讓新北市行政效率大幅下降，林佳龍認為為提升效率必須下放權力，2候選人主張不同，必須就此政策進行辯論，讓市民做出判斷。
新北市政府沒有做部分，包含林佳龍提出的女性凍卵補助，及在捷運站周邊興建青年社會住宅；做不好部分則是前瞻計畫補助停車場執行率不佳，光板橋7案就有3案零進度，都更三箭的第一箭更是「半箭都沒射出去，一個申請案都沒有」，以及新北市長久警消人力不足等，都應積極檢討。
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