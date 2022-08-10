林佳龍競辦政策召集人、立委羅致政及林佳龍競選辦公室發言人李晏榕再度向侯友宜向辯論戰帖。（陳慰慈攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室公布4大政策目標、20大政策願景。（陳慰慈攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今公布4大政策目標、20大政策願景100項具體政見，指出侯友宜「不想做、沒有做、做不好」的政策，林佳龍競辦政策召集人、立委羅致政呼籲新北市長侯友宜，不要再閃躲迴避拖延辯論，選舉已進入倒數109天，是該辯論的時候了，再度向侯下辯論戰帖。

羅致政說，林佳龍的市政願景也是對新北市政府的全面體檢，要侯友宜不要再閃躲迴避，批侯過去被要求辯論時，都躲在發言人、局處背後，但對市政最有高度，能夠來辯論的就是市長，因此再度發下戰帖，並稱辯論議題由侯從20大政策願景中隨便挑。

林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，林佳龍都準備好了，反問侯友宜「準備好了嗎？」如侯自認市政完美無缺，問心無愧，請他接受戰帖，正式跟林辯論。

羅致政表示，如侯友宜不願辯論，團隊每天會固定公布政策願景細項，並檢視新北市政，請市府與市長做回應，明天林佳龍會正式公布青年政策擘劃與願景，這次選舉18歲公民權修憲提案也會進行公民複決投票，林盼透過青年政策公布，爭取年輕人認同。

至於今公布的4大政策目標、20大政策願景以及100項具體政見，羅致政指出，其中很多是新北市政府不想做、沒有做、做不好的政策，不想做包含為65歲以上長者免費裝假牙，新北市升格後很多權力集中在新北市政府，權力沒有下放基層讓新北市行政效率大幅下降，林佳龍認為為提升效率必須下放權力，2候選人主張不同，必須就此政策進行辯論，讓市民做出判斷。

新北市政府沒有做部分，包含林佳龍提出的女性凍卵補助，及在捷運站周邊興建青年社會住宅；做不好部分則是前瞻計畫補助停車場執行率不佳，光板橋7案就有3案零進度，都更三箭的第一箭更是「半箭都沒射出去，一個申請案都沒有」，以及新北市長久警消人力不足等，都應積極檢討。