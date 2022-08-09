新北市藍綠持續針對社宅議題交鋒，民進黨新北市長參選人林佳龍接連抨擊新北市府，對於林佳龍指新北社宅歸零說，新北市城鄉局一天連發2篇新聞稿全面反擊，酸「社宅歸零」，恐怕只有全台第一位賣出台中市社宅用地的林佳龍才能辦到。

新北市城鄉局長黃國峰說，社會住宅應以長期、永續、穩健的角度思考規畫、持續興建，社會住宅推動聯盟今日更肯定新北市透過多元開發補足社會住宅數量的做法，呼籲內政部不動產資訊平台採納社會住宅推動聯盟的專業意見，將多元開發的社宅儲量納入登載，校正回歸新北市現有的社宅規劃數量。

黃國峰說，新北市政府一再重申，只要民眾有需求，社會住宅政策就會一直做下去，新北市聯手中央、攜手民間，共同打造至少4.5萬戶社會住宅，落實居住正義。

黃國峰說，近來林佳龍及其競選辦公室多次以內政部不動產資訊平台刊載訊息胡亂批評新北未來社宅規畫，呼籲內政部不動產資訊平台採納社會住宅推動聯盟「社宅多元開發」的建議，避免因系統設計、數據填報等技術問題導致資訊落差、數字失真，盼能透過校正回歸真實呈現新北市後續以都更分回、容積獎勵回饋取得的1135戶、新泰塭仔圳規畫的2100戶等社宅數量。