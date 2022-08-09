針對新竹市立棒球場改善工程，棒球場改善小組持續邀專家、球員給予專業意見，近日至現場勘查並展開第2次小組會議，確定再改善4大層面，包括觀眾使用、球員使用、場地、攝影區，持續精進棒球場。

代理市長陳章賢表示，4大精進方向包括觀眾使用方面，部分外野觀眾席的座位已先拆除，先將表面整平、重新漆上底漆，再漆上有加輕質砂的面漆，透過顆粒增加表面止滑性。

入口階梯則除鏽氧化，同時也再使用紅色止滑條。無障礙席方面，2樓改善後含陪伴席總計31席，3樓則有2席，也會加裝無障礙設施導引看板，同時再增加1處親子廁所。

球員使用方面，球員休息室通道加寬成1米6，休息室也會再加1扇門，並把原先置物櫃旁的牆打掉，同時讓置物櫃靠牆，讓室內空間更大，即可放置沙發供球員休息。場邊休息區的台階，除了貼上止滑條，也會加深成50公分左右、高度20公分，避免球員踩空。

攝影區部分，1樓攝影席的開口位置調整，同時也有進出場內管制門加防撞墊。轉播固定平台確定有8處，分別為2樓記者室旁、3樓內野左右兩側，4樓內野、中外野、左外野、右外野、記分板頂板各1個。

場地方面，經過多次現勘確認，現已刨除較鬆軟紅土，將滾壓夯實、灑水養護，最後才補0.5至1公分陶瓷土。

草皮方面，原則上每兩天割1次草，也在部分草皮打洞補細砂，增加透氣性，草皮灑水養護則預計每次噴灌水量達9噸、每日8次，每周噴灌水量大於250噸，再視天氣狀況增減。

市府指出，牛棚區除了增設人工草皮、遮雨棚，牛棚內投手丘跟捕手位置也將對調，也會設置有小便斗跟洗手台的簡易廁所。針對打擊視覺區，日前已邀請球員實地測試，市府持續廣納專業者意見，除了加高至8.8公尺，兩邊也會加寬，一邊3.3公尺，總寬度達23.6公尺，下方防撞墊也會加深顏色。

而為了優化投手及內野視覺，將於記者室貼膜、降低反光，本壘後方1到3樓座位區台階及牆面顏色，也將改成與打擊視野區相同的深色系。

市府表示，棒球場改善小組會持續與中職、球團、球員工會等單位溝通、密切合作，市府持續虛心檢討改善，讓球員、球迷都能有更好的球場體驗。此次的改善小組會議有包括，竹市棒球委員會總幹事阮瀚逸、球員工會理事長辦公室副主任葉子彧、味全龍球團莊璦菁等各界代表皆參與。

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