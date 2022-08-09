仁德區二空新村B區公辦都更案開發模擬圖。 （台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府積極增加社會住宅供給，仁德二空新村B區都更案為市府主導推動的公辦都更案，2021年招商成功並完成簽約，透過民間投資開發，合作活化國有土地，完成區內公共設施開闢，將為市民取得約170戶公宅，預計明年開工，2026年完工啟用。

市長黃偉哲表示，台南市目前進行規畫興建公宅已達7000戶，同時積極推動9大公辦都更案，二空B區都更案透過都更容積獎勵，可無償取得約170戶公宅，另併由實施者提供區內的公園、停車場等公共設施用地開闢經費，可節省約9.15億元的市府公帑支出。

都發局長莊德樑表示，此案位於仁德區保仁路以南，公宅基地北側及東側皆毗鄰公園用地，區位環境具優勢，目前正積極規畫設計中，預計興建地上14層、地下2層建築物，提供一、二房型及無障礙住宅單元，屋頂設置太陽能光電設施，建築採全齡通用設計及銅級綠建築，並配置必要設備與傢具，滿足居住者生活需求。

此外，戶外也配合周邊公園及開放空間進行整體串連規畫，出門下樓立即享有大片綠地資源，且建築景觀視野開闊，營造放鬆身心、舒適愜意的空間氛圍。

都發局指出，市府持續積極推動多項住宅業務，透過直接興建及都更容積獎勵取得公宅，增加台南市社會住宅供給，以期達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，進而落實居住正義。