歌手陳昶均16日舉辦首張台語專輯《夜夜情》發片活動，邀來國寶歌王謝雷和金曲台語歌王荒山亮到場力挺。今年82歲謝雷去年歷經第3度心肌梗塞，被送進手術室裝支架急救，從鬼門關前救回一命。

謝雷如今樂觀看待身體狀況，坦言早已請家人填寫放棄急救書，「因為這次（支架）裝不進，我就走了，該寫的（遺書）都寫了，我不怕bye bye，只怕拖來拖去，人就是這樣。」他目前需2個月追蹤回診，笑說：「人就很奇怪，雖然身體不好，但唱歌就都好了。」

謝雷與高向鵬同屬欣代唱片，高向鵬去年深夜返家後跌倒送醫急救，被送到加護病房急救，但至今仍未有最新的消息，對此，謝雷今低調說，確實都沒有高向鵬的消息，「聽說還在昏迷」，2人過去頗有私交，他心疼表示高向鵬為人和善、大方，「他不該這樣，好開朗的一個人」，提醒大家都有要好好照顧、注意身體健康。

陳昶均近來推出首張作品，他15歲時舉家移民加拿大，成績優異，錄取加國最高學府多倫多大學，主修分子生物學，曾在加拿大、台灣擔任物理老師，因一己的音樂夢，而毅然辭職回台一步一腳印闖歌壇。