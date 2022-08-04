陳昶均（Jason）近來成功圓夢推出首張台語專輯《夜夜情》，自成長時期就迷上音樂的陳昶均，來自加拿大，畢業自加國最高學府多倫多大學，主修分子生物學的他，在發片前，曾任國高中物理老師，甚受學生歡迎，但憶及成長過程，父母不准他看電視、聽音樂，讓他覺得非常苦悶，當時他的解壓方式，就是每晚就寢時，蓋著棉被偷聽iPod裡的流行歌。

他當時最崇拜的就是周杰倫、陶喆，這也促使他一畢業，就決定來返台尋音樂夢，但命運多舛的是，他想一展身手的《華人星光大道》、《超級偶像》、《我要當歌手》等選秀節目都告一段落，幸好他經參加《超級紅人榜》節目開始受矚目，讓他日後遇上伯樂欣代唱片，並請到名製作人簡志峰老師為他量身打造首張台語專輯《夜夜情》，受公司力捧，隨即搭上民視《台灣傳奇》片頭主題曲及三立《戲說台灣》片頭主題曲，讓圓夢的他直呼：「太幸運、太感恩了。」

陳昶均在15歲時全家移民加拿大，舅舅送給他一台iPod，讓身處高壓家庭教育的他如獲至寶，由於父母當時禁止他聽流行音樂，這架iPod就成了他的「音樂神器」，當時他想盡方法找來音檔灌進iPod，還上網google收齊歌詞，每天將作業寫完、書讀完後的上床時間，就是昶均一天中最快樂的時刻。

他只能蒙頭蓋著棉被，聽著耳機裡流瀉的音樂、跟著歌詞一一的學唱，體驗每首歌詞曲合一的獨特美感，和享受每位歌手的詮釋，他形容：「感覺我體內每個細胞都興奮在跳動。」但其實瞞著家人聽音樂，也讓當時的他很有壓力，不小心被發現或是唱歌都會被責備，他笑說，「無限放大人在異鄉的孤寂感以及家人的反對，把自己當成悲劇的男主角。」