晨光智能發展中心日前舉辦畢業典禮，現場也舉行家長手作活動。(圖/晨光提供)

晨光智能發展中心日前舉辦畢業典禮，雙福基金會周恬弘執行長給予畢業生祝福。(圖/晨光提供)

晨光智能發展中心日前舉辦畢業典禮，家長上台致詞不禁由感而發，感謝老師與社工的協助。(圖/晨光提供)

從小常進出醫院的小純，從只能由家人抱著上學，即將升小一的他，已經可以自己走進校門了！雙福基金會附設晨光智能發展中心日前舉辦第19屆慢飛天使的畢業典禮，今年111學年，共有20名畢業生，除了11名小一新鮮人，還有9名孩童將回歸一般幼兒園就讀。

晨光智能發展中心日前舉辦畢業典禮，主題為「小小冒險家」，老師們精心為孩子們設計闖關活動，期許孩子成為冒險家，勇敢出發、邁向人生新階段，同時也舉辦手作活動，邀請爸爸媽媽參加，享受喘息時光。雙福基金會執行長周恬弘與嘉義基督教醫院國際宣教中心陳重光主任也到場給予孩子祝福，並恭喜大家展開人生下一個學習旅程。

畢業生家長上台致詞時分享，最大的感動是看著孩子進步，例如上學第一天走路還搖搖晃晃的阿霖，現在可以自己背書包走進校門，還會熱情地跟老師們打招呼；從小就常進出醫院的小純，一開始只能由家人抱著來上學，即將升小一的他，已經可以自己走進校門了。

喬喬媽媽說，喬喬一開始回家都會和媽媽分享學校發生的事情，現在則是什麼事都想要媽媽拍起來到學校和老師分享；而原本只會隻字片語的俊俊，現在可用完整字句表達自己的想法。看著孩子進步，家長們直說，最感謝社工的陪伴及老師們的用心。

晨光智能發展中心副主任邱于倩表示，回想孩子們進中心時還牙牙學語、走路跌跌撞撞，現在已經可以上台表演、代表畢業生致詞，過程雖然緩慢艱辛，但在家長和老師們愛心與耐心的灌溉下，也成長茁壯了。現在孩子們要離開晨光踏入新階段，除了祝福，晨光也依舊會是大家堅強的後盾，有空別忘了回來喝杯晨光咖啡，讓師長們看看孩子的成長。

晨光智能發展中心為雲嘉南地區規模最大的早期療育中心，除了提供0-6歲學齡前發展遲緩或身心障礙幼兒日間照顧服務之外，也提供到宅、據點療育服務，讓偏鄉有早療需求的孩子們也能接受療育服務。目前每月酌收的油資費用，難以負荷嘉義縣市的奔波，每週3至4趟山區往返的車資，需要民眾的協助。

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