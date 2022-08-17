對於美國眾議院議長裴洛西訪台是否導致台海局勢發生重大變化？大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫指出，大陸這次在軍事封控台灣島的過程中所展現出來的裝備水準和技術能力，會促進形成新的戰略態勢，將大大有利於中國統一進程。

孫亞夫續稱，但不會因為這次行動一下子就加速發展。中央還會從國內國際兩個大局，從中華民族偉大復興的戰略全域和世界百年未有之大變局統籌中來考慮這個問題。很可能還是要一個回合一個回合較量下去，一波一波的較量下去，最後能夠取得完全的勝利，解決台灣問題。

8月10日，國台辦發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，繼1993年和2000年以來的第三份涉台白皮書。孫亞夫指出，此次白皮書是圍繞著新時代的特徵和相當一段時間的台海形勢來發表主張，整體上表達的重要資訊是，中國共產黨和中國政府現在還是爭取和平統一的，還是要繼續執行和平統一的方針政策。非和平方式是最後的選擇。