大陸駐英國使館網站13日消息，就美方有人將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，稱中方在台海展開的軍演行動如同俄羅斯入侵烏克蘭，中國駐英國使館發言人回應：這種說法用心險惡。台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。

發言人強調，既然美方強調尊重國家主權和領土完整，就應該將這一原則體現到台灣問題上，放棄雙重標準。中方不接受一邊要求尊重烏克蘭主權和領土完整，一邊在台灣問題上踩踏中國紅線、損害中國主權和領土完整。台灣是中國的台灣。任何國家沒有權利充當台灣問題的裁判。

發言人批評，美國慣於拱火挑事。據不完全統計，從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場。2001年以來，美國發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。美國為維護自己的霸權發動了那麼多場非法戰爭，殺害了那麼多無辜平民，現在又公然跑到台海製造事端，中方絕不能允許。