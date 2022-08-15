美國物價高漲讓人生活變困難，但從咖啡連鎖店星巴克、日用品商聯合利華到食品商卡夫亨氏不斷推出個性化咖啡、尊貴護膚品、高檔醬汁與果醬等迎合民眾對優質產品不斷增加的需求。

對於民眾感受物價上漲壓力同時，企業卻不斷推出價位更高產品，安侯建業（KPMG）主管零售事務的馬丁（Paul Martin）說，在生活費負擔增加下，消費者目光會放在哪裡，對企業來說十分重要。

他指部份消費者不斷轉用優質產品同時卻錙銖必較，也有消費者擔心經濟前景，即使仍有錢花用，但基本上在選購產品時會退而求其次。

例如有些人會購買優質肉品而不是一般貨色，但他們也會透過購買有實用性的必須品來省錢，不會全都購買優質品。

星巴克第二季光顧人數與銷售金額都優於市場預期，顯示部份消費者就算生活費負擔增加，也不會降低品質要求或減少消費。

其財務長羅傑利（Rachel Ruggeri）表示推出更多優質而難以在家調製的飲料，讓客人願意為此前來光顧，並透過更有彈性的個人化服務，讓客人購買價格更高的產品，因為這方面需求強勁。

卡夫亨氏7月推出更高檔次HEINZ 57佐料系列，強調融入「主廚靈感」提升烹調口味，為反映運費、勞動和原料等成本上升而漲價逾12％。

其美國總裁里維拉（Carlos Abrams-Rivera）表示會推出更多優質品來重新塑造經典產品。未來會提供不同價位的產品來滿足不同客層需要。

從聯合利華、麥當勞到雀巢等企業巨擘也注意到在經濟放緩之際，出現消費需求各走極端現象。因此在推出更多高價的優質產品同時，也會照顧低價品的消費需求。

專家指成本不斷攀升，企業必須想盡辦法擴大產品價值來滿足不同需要。