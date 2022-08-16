今年以來美國經濟受物價飆漲和利率走升夾擊，國內生產毛額GDP出現連兩季萎縮，符合技術性衰退定義，另一方面通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位消費支出的成長亦明顯降溫。市場對於此時投資債券，投資等級債和非投資等級債各有擁護者；美國通膨將觸頂則是多數的共識。

富達美元債券基金經理人Rick Patel表示，有鑑於美國經濟成長將放緩，通膨雖仍處高位但已顯現觸頂跡象，且預期升息速度和幅度可望轉趨溫和，多重因素將有利美國投資等級債後市展望。

而台新投信表示，Fallen Angel Bonds(墜落天使債券)專指原來為投資級債(IG)，後來遭到降評為非投資等級債(HY)，當IG將要被降評為HY時，許多IG投資人會在降評前先行拋售，導致債券遭超賣，根據歷史經驗，在真正降評前債券價格約有8%的跌幅，但在降評後平均約6個月價格將完全回復。由於Fallen Angel債券具有「在超賣的狀況買在低點」及「高品質債券」二大優勢，當遇黑天鵝事件而重挫時，後市反彈幅度也更大。今年6月來，Fallen Angel非投等債指數受Fed急速升息衝擊，已大幅修正逾16%，後市漲升行情可期，目前正是絕佳買點。

富達美元債券基金經理人Rick Patel表示，預期美國通膨年率有望在近期觸頂。然而，房價與薪資仍處於高檔，預估美國通膨待2023年下半年才會逐漸回到聯準會目標區間。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，投資等級債與非投資等級債的劃分從BBB-/BB+分開，也形成兩個不同的市場，完全是不同發行者與投資者。Fallen Angel債券有90%信評落在BB(非投等債的最高信評)，相較於一般高收益債僅有52%BB比例，體質更為穩健，而且通常Fallen Angel債券會留在BB這個區間，主要因為其本為投資級債，體質上擁有較佳的財務資本結構，可以用較長期且便宜的融資模式，因此，後市亦較容易獲得升評機會，一旦具有升評契機，將帶動價格大幅上揚。可以說，投資Fallen Angel債券，等於是折價買一個優質的債券，享有最甜美的收益。

李怡慧表示，據歷史經驗來看，Fallen Angel債券遇到黑天鵝事件下挫時，後市價格反彈幅度可觀。如2008年12月遇金融海嘯時，最大跌幅達31.2%，但12個月後大幅反彈77.5%；2016年1月遇到能源危機時，最大跌幅達9.4%，但12個月後大幅反彈32.5%；2020年3月遇到新冠肺炎疫情時，最大跌幅達16.6%，但12個月後收復跌幅，反彈幅度達18.3%。

富達美元債券基金經理人Rick Patel認為，從美國經濟成長放緩、通膨有望觸頂、加上市場預估聯準會將放緩升息速度等，將有利美國投資等級債後市展望。建議投資人可考量投資評等較高之較為穩健者，且主要以美元投資為主以降低匯率波動衝擊，同時慎選操作著重因應市場狀況彈性調整存續期間的美國投資等級債基金進行布局，掌握未來成長潛力。