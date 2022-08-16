大陸7月經濟宏觀數據表現不亮眼，下半年經濟增長面臨極大考驗。大陸國家發改委國民經濟綜合司司長袁達今日出面信心喊話。他表示，在宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回升向好的趨勢必將進一步鞏固；力爭保持經濟運行在合理區間，並及時穩妥化解各類社會矛盾，保持社會大局穩定。

袁達今日在記者會上表示，當前中國經濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經濟發展還面臨不少困難和挑戰。但更要看到，今年以來中國經濟面對超預期因素衝擊影響，在較短時間內實現企穩回升，展現出強大的韌性和巨大的潛力。宏觀政策效應不斷釋放，中國經濟回升向好的趨勢必將進一步鞏固。

此外，袁達稱，要用好政策性開發性金融工具資金，主要投向交通、能源、物流、農業農村等基礎設施和新型基礎設施。加快地方政府專項債券資金使用和政策性銀行新增信貸投放。促進重點領域消費恢復，延續免徵新能源汽車購置稅政策，支持剛性和改善性住房需求。落實好穩外貿政策措施，促進外貿穩定增長。

最後，袁達也不忘稱，要加大穩就業政策實施力度，著力做好大專院校畢業生等重點群體就業工作。千方百計做好重要民生商品保供穩價工作。切實保障困難群眾基本生活，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制織密紮牢社會保障安全網，及時穩妥化解各類社會矛盾，保持社會大局穩定。