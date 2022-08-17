民進黨今日召開「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會，與會的新北市長參選人林佳龍表示，這次投票率是關鍵，ㄧ起跨過965萬票的高門檻，完成修憲最後一哩路；台北市長參選人陳時中表示，年輕人應將訴求大聲說出來，「有耳也有喙（有耳有嘴）」，把神聖的一票投進去。

今記者會由蔡英文主席偕同台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍與18位「國務青」共同表態力挺18歲公民權修憲複決，並呼籲全黨動員，讓民進黨挺18歲公民權的聲音出現在台灣社會各個角落。罩。

主責18歲公民權宣傳的青年發展部主任蔡沐霖說明，本次投票，民進黨提出「民主前進挺18」口號，「民主」象徵公民權是民主的具體展現，「前進」象徵下修公民權讓民主持續前進，「挺18」則象徵民進黨號召大家一起力挺年輕世代，目前民進黨縣市長參選人已紛紛使用此一口號於造勢、宣傳當中。

林佳龍表示，這是台灣歷史上第一次舉行修憲案的公民複決，特別是18歲公民權，這是世界的潮流。再過100天，全世界都將看著台灣的民主，能不能透過投票，來防衛國家與保障人權。這次的議題未涉及高度爭議，社會有高度共識，但投票率是關鍵，因為必須跨越965萬票這個門檻。相信台灣這一次，不會讓全世界覺得台灣是對年輕人不友善的國家。

林佳龍說，他今年58歲，40年前就參加學生運動，可是沒有公民權。當時還有大學法，有特別權利義務關係，在校園中，學生沒辦法自治。那時，他就參與過大學法修正，國會全面改革，從自由之愛運動，一直到野百合學運，那時的他是在街頭衝撞、抗爭的。

他說，這次在18歲公民權的修憲通過之後，台灣就可以步上世界的潮流，讓台灣的民主更有活力。11月26日，除了選賢與能，也要投下這票公民複決，一票支持18歲修憲案，一票在新北可以投給挺青年的林佳龍，台北市可以支持阿中市長，桃園可以投給最年輕的鄭運鵬。

陳時中說，唯有年輕人站出來，並有一定的決定權，才能夠給台灣帶來更好的未來。尤其，選賢與能，在公民權上面特別重要，因為選出什麼樣的人，才能給社會帶來怎樣的結果。陳時中強調，未來每一個公開的場合，都會將「民主前進挺18」的觀念宣傳出去，把票催出來，大家一起努力。

陳時中說，公民權對年輕人並不公平，16歲可以工作、需要報稅，18歲在刑事上負完全責任，但是沒有投票權、公民權，18歲公民權在亞洲與歐美都已經在進行，呼籲台灣要及時趕上世界潮流。

他說，小時候大人都說，「囡仔人有耳無喙」，但現在的年輕人，在網路上可以接觸到很多資訊，並相互討論，得到很好的結論。年輕人應將訴求大聲說出來，「有耳也有喙」，把神聖的一票投進去，並選出適當的人才。