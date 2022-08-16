上銀集團旗下大銀微系統拜半導體、自動化及工具機等產業訂單增長，第二季營收創單季新高、EPS從去年同期0.57元增加至0.80元、改寫同期新高；上半年營收創同期新高、EPS由去年同期1.05元增加至1.78元，創同期新高。大銀樂觀看待下半年接單、出貨及營運，今年營收、獲利追求兩位數成長，續創史上新高。

大銀第二季合併營收攀升至8.61億元、本業獲利1.04億元、匯兌收益0.28億餘元、本期淨利1.15億元、EPS從去年同期0.57元增加至0.80元。上半年合併營收17.18億元、本業獲利2.35億元、認列匯兌收益0.51億餘元、本期淨利達2.48億元、EPS由去年同期1.05元增加至1.78元，全面改寫同期新高。

大銀7月合併營收2.86億元、年成長5.08％；上半年合併營收20.03億元、年增幅13.74％。

大銀表示，大銀第二季及上半年獲利成長的主因是營收增加、毛利率增加、管控研發費用，以及新台幣兌美元匯率貶值而認列匯兌收益所致。

大銀目前微米及奈米級定位平台訂單能見度看到明年第一季初，部分訂單能見度看到第二季；精密運動控制元件訂單增加，訂單能見度延長至第四季末。