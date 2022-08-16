日前美國公布7月通膨數據明顯回落，為市場注入一劑強心針。台股也延續先前上漲動能，指數持續回升。統一奔騰基金經理人指出，今年第三季末至第四季，為財報公布空窗期，且時逢美國期中選舉，有望迎來政策利多。通膨觸頂回落，也讓聯準會後續升息腳步可能放緩，帶動台股區間震盪向上，年底高點可期。

由於供應鏈緊密連接，台股及美股為連動關係。陳釧瑤表示，雖然第二季美國企業獲利受到高通膨影響而遭到下修，但在通膨回落的情況下，預估下半年的美國企業獲利，可恢復較高的增長，提供美股及台股上漲動能。通膨觸頂，也讓聯準會緊縮貨幣政策壓力減輕，9月升息碼數，可望由3碼降為2碼，使股市隨著評價回升而緩步墊高。

陳釧瑤表示，目前如火如荼的第二季財報公布，預計將在8月中旬步入尾聲，第三季末至第四季為財報公布空窗期。加上美國將在11月舉行期中選舉，可能會推出財政刺激利多，帶動市場信心。而主導台股的半導體產業，雖然庫存調整預計在明年上半年結束，但股價通常會領先一～二季反映，使半導體類股在年底前就落底回升。

不過，陳釧瑤也提醒，由於目前企業獲利下修潮尚未結束，台股在第三季前半段仍會持續打底，呈現區間震盪。投資人可在股市震盪時逢低布局，累積後續股市向上報酬，但由於近期股市波動仍大，進場建議採分批或定期定額方式。