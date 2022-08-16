為強化資本結構、確保履行保單契約的能力，富邦產險董事會今通過增資案，增資金額達150億元，預計今年第3季底前完成；為因應民眾申請防疫保單的理賠作業，富邦產險也啟用自動核賠輔助系統，以加速理賠作業處理，以履行對保戶的承諾。

富邦產險表示，上半年RBC為225.8％，資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC超過200％，啟動150億元的增資計畫後，可挹注公司RBC增加超過100％以上，以積極的行動維持公司穩健經營、持續推動各項業務進行，展現履行對保戶承諾的最大決心。

根據富邦金控日前公布獲利資料顯示，富邦產險7月稅後虧損12.2億元，累計前7月稅後虧損45.87億元，主要是受到防疫保單賠款金額擴大所影響。

面對先前大量湧入的防疫險理賠申請案件，富邦產險表示，為了儘速履行對於保戶的承諾，所有理賠人員不辭辛勞利用週末假日時間審理賠案外，也特別增聘工讀生協助整理賠案文件，希望早點將理賠金送到保戶手中。

富邦產險統計，7月單月防疫保單的理賠金額高達91億元，約20.8萬件，累計前7月防疫險賠款為139.8億元，約33.3萬件；金管會今也公布最新統計，產險業防疫保單理賠金額已達475.2億元，理賠件數總計128.2萬件。

若因理賠案件大量湧入、無法如期收到理賠金的保戶，富邦產險表示，自申請文件齊全且公司受理收件後，若超過15日以上才核定給付時，便會以年息10％加計延滯利息，富邦產強調，「再次感謝保戶的耐心等候」。

此外，富邦產險已於官網設置「防疫險客戶關懷專區」，提供防疫保單相關資訊說明及查詢與申辦功能，為加速處理防疫保單理賠申請，專區新增「線上理賠通報系統」，步驟簡單易懂且申請方便，保戶可於官網專區中點選進入「防疫險理賠通報」，直接於線上填寫理賠相關資訊，完成後系統將自動套印理賠申請書，保戶僅需下載後印出親簽，同時附上其他相關證明文件後寄回各服務據點，進一步縮短理賠審核流程。

富邦產險已導入的「自動核賠輔助系統」，讓符合檢核條件的賠案可快速賠付，加快處理效率；在完成線上理賠申請後，可於「查詢防疫保單理賠進度」中查詢處理進度，藉此提供保戶更便捷的服務，並減少保戶因臨櫃所生之波奔及降低群聚風險。