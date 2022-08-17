台股加權指數17日開在15,423.44點，權王台積電（2330）開在524元，較16日小跌1元，電子股漲勢暫歇。鋼鐵龍頭股中鋼（2002）9月盤價開跌，市場預期價格已快到轉折點，鋼鐵股齊步上揚，生技股也成為資金量縮的避風港，台股早盤呈現小漲，指數在平盤上震盪，多空拉鋸激烈。

零售巨擘沃爾瑪、家得寶財報及財測皆優於預期，暗示消費者狀態依舊穩健，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數雙雙走揚，但半導體、科技類股逆勢拉回。

道瓊工業平均指數8月16日終場上漲0.71％（239.61點）、收34,152.01點，創4月21日以來收盤新高，連續第2個交易日站上200日移動平均線33,889.24點。

那斯達克指數下跌0.19％（25.55點）、收13,102.55點。費城半導體指數下跌1.03％（31.69點）、收3,045.64點。

元富投顧指出，大環境逐漸對經濟面是有利的，儘管美國通膨仍居高不下，但國際油價回檔30％，俄烏戰爭也沒有再惡化擴大，聯準會未來升息的速度和幅度，將放緩下來。

而美國今年GDP仍保持1.6％成長，並未步入衰退，尤其美國股市四大指數7～8月強力反彈，已經脫離熊市格局，第三季到第四季若電子產業清庫存現象告一段落，年底到明年初，又將是一個新的成長循環。

台股站穩15,000點後，也有機會緩步向上挑戰半年線16,000點，現在就差人氣尚未完全歸隊，大盤成交量稍嫌不足。預期指數區間位在14,800～15,800點，利用震盪汰弱換強。