全球第二大電影院連鎖商Cineworld周三提出警告，稱由於缺乏大製作電影，將衝擊票房收入，並且可能會持續到今年11月。此一示警也加劇了該集團刪減債務的努力，讓集團情形便得更加複雜。

消息傳出後，Cineworld周三在倫敦的股價崩跌41.5%，暫報12.17英鎊。目前Cineworld也面臨對美國分公司Regal的前股東的付款責任，以及它與加拿大電影院Cineplex之間的糾紛和可能的鉅額罰款。

由於疫情原因，Cineworld的債務在去年大幅揚升。該公司希望在2022年能從疫情的虧損中走出來，寄望卡麥隆(James Cameron)的阿凡達第二集、湯姆克魯斯(Tom Cruise)的捍衛戰士第二集，以及夏季的一些驚奇電影能帶來更多電影票房。

但是好萊塢今夏的電影發行量比往年較少，主要是新冠疫情期間的拍片量較少，拍攝工作受到干擾；而一些浪漫喜劇片，現在可能直接流入串流媒體發行。

Cineworld說，儘管自2021年4月以來的(後疫情)重新開放，需求逐漸復甦，但近期的票房水準一直低於預期。該公司沒有透露細節。

Cineworld的電影院遍及英美等10個國家，2021年獲得了9500萬名電影觀眾，比疫情嚴重的2020年增加了75%，但仍遠低於疫情爆發前2019年的2.75億觀影人次。