美國聯準會（Fed）18日證實，主席鮑爾將於8月26日在傑克森霍爾（Jackson Hole）登場的全球央行年會發表演說，屆時外界便可探知他對於經濟前景與升息步伐的最新看法。聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）同日表示， 他傾向支持Fed 9月會議升息3碼，且不認為美國通膨已觸頂。

Fed鷹派大將布拉德周四接受《華爾街日報》訪問時表示：「我們應該持續迅速升息，以有效壓制通膨。我不明白為何要讓升息拖到明年。」

布拉德今年在Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權。他表示：「我傾向再升75個基點（3碼）。我們經濟數據表現不錯，通膨還是很高，因此繼續將利率升至限制性區域（高於中性水位）很合理。」Fed下次會議將於9月20日～21日召開。

布拉德表示，他個人並不認為通膨已觸頂。在今年底前將利率升至3.75％～4％依然是Fed的重要任務，之後再考慮明年該如何做。