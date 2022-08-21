《中天新聞》針對《中介法》相關議題進行街訪。（圖 / 擷取自中天新聞Youtube）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（下簡稱《數位中介法》）草案，其中擬將臉書、YouTube與PTT等平台列管引發爭議，總統蔡英文臉書因而被灌爆，行政院長蘇貞昌則表示將請相關部會積極溝通，等到大家都能接受，才會繼續推動。而針對此案，多數民眾接受街訪時都表達不認同。

《中天新聞》近期針對《數位中介法》相關議題進行隨機街訪，民眾大都表示，「感覺很拘束、不太自由」、「我覺得有點可怕」、「政府不應該干涉」、「一定會有很多年輕人會因為這種限制不滿」、「不要說什麼都被管」、「怕只是傳個訊息聊個天就被檢調單位調查」。

不過，另也有部分受放者指出，「我是覺得OK」、「我是不會去謾罵別人，所以不會怕」、「只要沒有攻擊別人的語言應該都還好」、「我很少在用網路，所以覺得沒差」。

而針對相關爭議，NCC今日上午發表聲明，強調《數位中介法》草案僅為初版，蒐集的各項建議都會審慎考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事，與先前執意推動的態度大相逕庭。