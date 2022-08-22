「碳中和」成為顯學，歐盟修正碳邊界調整機制（CBAM）將在2026年上路，打造低碳產品是台廠進軍歐盟的重要工程，台灣以既有的機能性紡織品優勢加上生質材料，混紡成低碳產品料可奪得先機。

CBAM在明（2023）年起逐步實施、2026年正式上路，歐盟對進口產品的碳排放量加以檢視，若超過標準量，須購買「碳權」或交「碳稅」，這項制度對每年二氧化碳總排放量占十分之一的紡織業來說，這是重要的基礎工程，尤其台灣掌握世界最大機能性紡織品能量，與歐美品牌客戶密切合作，積極接軌此趨勢。

經濟部工業局官員表示，台灣行政效率高、協助紡織業轉型低碳供應鏈，低碳回收原材料目前是品牌商的加分項，3年後將成為必要項目，台灣紡織供應鏈的優勢是產業群落依然完整，若品牌商來台灣，一週之內就可完整盤查上下游情況。

紡織所所長李貴琪說，台灣在化學和天然纖維的技術相當成熟，如與生質材料纖維素、鳳梨、香蕉、竹子結合，能藉此加分、與國際交朋友；台灣短纖業發展受限上游棉原料，搭上新材料能夠有新的生機。絲織公會理事長、台灣富綢纖維總經理莊燿銘說，疫情令人們開始反思與環境的互動，紡織供應鏈建構節能智慧工廠、低碳回收原料技術與概念已相當成熟，目前也沒有庫存壓力，期待趁機會展現優勢。