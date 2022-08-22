櫃買中心22日表示，聖暉工程科技公司（5536）股票面額由每股10元變更為5元，並將進行股票換發作業，新股票於9月19日開始櫃檯買賣，櫃買中心提醒投資人，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（9月6日）收盤價之2分之1，聖暉股票簡稱將更改為「聖暉*」。
櫃買中心提醒，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元之公司無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公佈之財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況之瞭解，保障自身權益。
投資人可於櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw \上櫃/興櫃公司\採彈性面額上（興）櫃專區）查詢採彈性面額股票公司（即股票每股面額非10元）之相關資訊。
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