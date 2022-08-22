櫃買中心22日表示，為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司之知名度，櫃買中心帶領3家創櫃板公司參加由「數位時代」主辦之「2022 Meet Greater South」亞灣創新X新創大南方活動，將於111年8月26日至27日兩天舉辦，地點在高雄展覽館南館，歡迎各界踴躍蒞臨參觀櫃買中心「創櫃新星主題專區」。

「2022 Meet Greater South」亞灣創新X新創大南方活動係主辦單位數位時代再次赴高雄舉辦大型新創企業展，櫃買中心自去年度應邀參加首屆「Meet Greater South」後，今年再度響應於南部舉辦大型展會以服務當地創新企業及創業生態系。

櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於主題專區設置諮詢服務人員，介紹創櫃板制度及輔導資源。本次共同參展的創櫃板公司各具特色，包括從事開發及銷售抗菌沖牙機之寶可齡，研發手術導航系統之醫百科技，及提供3D列印數位服務與從事相關設備買賣之智觀文創等。

櫃買中心指出，此次活動邀集上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，並期待藉由參加本展，能夠更加活絡南部地方創新能量，提供當地創新企業優質的創櫃板輔導資源。