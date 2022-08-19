櫃買中心今（19）日下午召開第10屆第15次董事、監察人聯席會議，通過精拓科技（4951）以及虎門科技（6791）兩家公司股票上櫃申請案。
櫃買中心董事會還通過下列規章修正案：1.為開放特定法人線上開戶等事宜，修正證券商營業處所買賣有價證券業務規則第45條等條文。
2.為放寬期貨商受託買賣執行業務員轉介槓桿保證金契約商品範圍，訂定涉及外匯業務申請程序及人員資格條件，修正槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則之相關規定。
櫃買中心今（19）日下午召開第10屆第15次董事、監察人聯席會議，通過精拓科技（4951）以及虎門科技（6791）兩家公司股票上櫃申請案。
櫃買中心董事會還通過下列規章修正案：1.為開放特定法人線上開戶等事宜，修正證券商營業處所買賣有價證券業務規則第45條等條文。
2.為放寬期貨商受託買賣執行業務員轉介槓桿保證金契約商品範圍，訂定涉及外匯業務申請程序及人員資格條件，修正槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則之相關規定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。