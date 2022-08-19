櫃買中心今（19）日下午召開第10屆第15次董事、監察人聯席會議，通過精拓科技（4951）以及虎門科技（6791）兩家公司股票上櫃申請案。

櫃買中心董事會還通過下列規章修正案：1.為開放特定法人線上開戶等事宜，修正證券商營業處所買賣有價證券業務規則第45條等條文。

2.為放寬期貨商受託買賣執行業務員轉介槓桿保證金契約商品範圍，訂定涉及外匯業務申請程序及人員資格條件，修正槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則之相關規定。

上櫃公司完成公布Q2財報 興櫃除富利康外均已申報
櫃買中心修正規章 提升上櫃公司對資安重視
櫃買10日審議通過虎門科技上櫃案
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