櫃買中心表示，預計於8月10日審議虎門科技公司（6791）上櫃案，另預計於8月11日審議精拓科技公司（4951）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，虎門科技主要提供所代理計算機輔助工程（CAE）模擬軟體及協同產品商務軟體之系統解決方案，以及技術應用顧問與教育訓練服務，董事長為林麗俐，推薦證券商為富邦證券及永豐金證券，申請時資本額1億8,387萬元。

虎門科技公司110年之營業收入為4億7,181萬元，稅後淨利為7,084萬元，每股盈餘為3.84元。111年第一季之營業收入為1億1,123萬元，稅後淨利為1,181萬元，每股盈餘為0.64元。

精拓科公司主要從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商為第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬元。

精拓科公司110年營業收入為5億5,836萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1億1,709萬元，每股盈餘為3.85元。111年第一季合併營業收入為1億6,166萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為4,970萬元，每股盈餘為1.62元。