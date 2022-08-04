IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受惠營收規模創高、產品組合優化及匯率助攻，2022年第二季「四率四升」目標達陣，稅後淨利48.64億元、每股盈餘（EPS）7.53元雙創新高。累計上半年稅後淨利倍增至87.48億元、每股盈餘13.54元，齊創同期新高。

南電第二季合併營收151.85億元，季增4.29％、年增達21.63％，營業利益53.82億元，季增12.45％、年增達87.22％。配合匯兌收益帶動業外收益跳增至6.94億元挹注，使稅後淨利48.64億元，季增達25.25％、年增達近1.09倍，每股盈餘7.53元，全數改寫新高。

累計南電上半年合併營收297.47億元、年增達27.45％，營業利益101.68億元、年增達近1.21倍。配合匯兌收益帶動業外收益達11.23億元、年增達7.88倍強力挹注，使稅後淨利87.48億元、年增達近1.24倍，每股盈餘13.54元，全數改寫同期新高。

南電第二季毛利率39.13％、營益率35.44％、稅前淨利率40.02％、稅後淨利率32.03％，全數改寫新高，順利達成「四率四升」目標。累計上半年毛利率38.11％、營益率34.18％，稅前淨利率37.96％、稅後淨利率29.41％，亦優於去年同期、全數改寫同期新高。

南電因中國大陸封城防疫影響昆山廠生產，影響4月合併月減約15％。不過，隨著昆山廠完全恢復正常生產，5、6月營收分別月增17.92％及5.59％，帶動第二季營收創高，配合產品組合優化及匯率助攻，業內外皆美帶動營運登峰，營運表現優於外資預期。

南電7月自結合併營收55.31億元，月增0.18％、年增13.33％，再創新高。累計前7月合併營收352.79億元，年增達25.01％，續創同期新高。公司先前表示，將朝全年毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率」逐季成長目標邁進。

投顧法人預期，南電第三季ABF載板稼動率將維持滿載，BT載板自85％回升至滿載、PCB自80％回升至85％，配合錦興廠ABF載板新產能逐步開出，看好第三季合併營收將季增達雙位數。不過，BT載板與PCB目前訂單雖未見調整，但售價可能承壓。