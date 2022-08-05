正德(2641)公布第二季財報，由於去年第二季起運價起漲，換約後合約價大幅攀升，單季合併營收達4.01億元，季增7.85％，年增35.82％，改寫歷史新高，單季毛利率季增3個百分點達53.57％，較去年同期大增64.98個百分點，營業利益達1.92億元，季增6.28％，年增2.46倍，稅後淨利達2.13億元，年增191.21％，每股盈餘1.13元。

累計上半年合併營收7.72億元，年增57.9％，毛利率52.82％，營業利益3.59億元，年增250.11％，稅後淨利4.67億元，年增366.26％，每股盈餘2.47元，創下歷年同期新高，並遠超過去年全年獲利3.75億元。

船隊規畫方面，正德於去年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），預計明年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定。另外，趁著二手船市場熱絡，正德持續汰舊換新於今年上半年度出售2艘船舶，正德船隊目前14艘船舶，將繼續推行擴充自有船隊的長期策略，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的小靈便型散雜貨船，但考慮到二手船價當前的水平幾乎處於高位，將重心置於新造節能船，以因應未來IMO減碳規定與船舶需求。該策略有助提高其船隊的效率及資產壽命，並能藉由市場處於歷史高位船價，實際通過出售二手老舊船舶獲利並累積資金增加金流。

第二季大陸解封後復工情況未如預期快速，再加上通膨因素，出貨不如預期順利，為短期不利因素。目前全球面臨通膨壓力，全球央行升息，造成消費力道被壓抑，貨量需求將會受到一定的影響，現時通膨壓力引起的罷工，包括美西奧克蘭港卡車司機罷工造成暫停營運，英國最大貨櫃港口之一的數百名碼頭工人將舉行罷工投票，都可能干擾美西、英國等主要港口裝卸、內陸運輸，塞港效應從路上塞到海上，外界擔心會再次引發塞港，變相亦有利於航運股投資氣氛。

正德指出，散運市場第三季即將迎接傳統旺季，中小型船運輸大宗物資以煤炭、穀物、各類礦物、水泥為主，隨著大陸解封後復工及各國擴大基礎建設帶動原物料需求，各國進口需求應該會逐步改善，就航運業而言，目前租金仍在高水位。

未來即使運費逐漸正常化，航運業者仍持續獲取豐厚合理的利潤。對市場未來的展望，長期來看環保法規日益嚴格，將有助於市場進一步淘汰老舊船舶運力，由於貨櫃輪新造船需求大幅增加，排擠散雜貨輪新造船船席，所以散貨船手持訂單相對有限，新增運力不多，因供給端受擾加上運能短缺，使航運業能收取更高運費，全球運能供應鏈雍塞推升運費時間比預期還久。