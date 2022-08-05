售價大漲的大宗物資因全球需求暢旺，造就當地出口強勁，印尼4到6月GDP漲勢明顯。不過，全球貨幣緊縮、通膨上升以及經濟衰退隱憂，都是威脅印尼GDP的不良未來因子。

印尼政府5日表示，上季GDP年增5.44%，漲幅創1年來最大。同時，也比預估值5.17%以及首季5.01%要多。其中，出口年增率更是大幅成長近20%，首季則是年增16.22%。

占印尼GDP過半的家庭支出，在抗疫規定鬆綁後逐漸增加，5月一開始的開齋節慶祝活動，更是提供消費成長好時機，像是食品飲料、建築、運輸以及倉儲方面增加較多。不過，投資項目卻還是牛步化。

專家學者認為，印尼GDP強勁，不會因景氣利空會成為絆腳石，預估印尼未來出口將會受到產品價格走跌，以及全球經濟成長趨緩所影響。近幾個月以來，印尼主力出口產品棕櫚油，價格是一直在跌。但煤炭卻因為歐洲市場需求有支撐，售價還是在歷史高檔徘徊。

印尼央行7月曾預估，2022全年GDP可望落在4.5%至5.3%的下緣區。相較更早，印尼央行預測GDP會在中間的部分。印尼經濟成長下修，還是受到全球進口需求趨緩，出口因此減少。同時，當地通膨上揚也讓消費卻步。

另外，印尼7月CPI(消費者物價指數)年增4.94%，創7年以來最高，也引發學界疾呼，希望當地央行能快點升息。新加坡華僑銀行(OCBC)認為，印尼經濟面看起來成長沒問題，預估8月的既定政策會議中，應該就會調高利率。