為加速回歸正常生活，日媒報導日本政府打算將入境人數再增加至少1倍以上。同時，也可能取消搭機赴日時須持採陰證明。

迄今，日本是全球已開發國家中，唯一因新冠疫期之故尚未完全開放邊境的國家。FNN(富士新聞網)指出，每日進入日本的外國遊客，從目前兩萬人大增至5萬，且最快9月就會實施。

若日本與澳洲、新加坡和英國等同是一些高所得國家相比，這些地區對入境民眾幾乎沒有什麼限制，就是因為抗疫規定沒那麼嚴苛，也吸引不少觀光客，同時也帶來不少旅遊方面的收益。

另外，日經新聞(Nikkei)也曾表示，日本政府正考慮逐步放寬新冠病毒檢疫要求。例如，完整接種疫苗的外國旅客以後或許就不需繳交，離境赴日前72小時內的採陰報告。

3個月前，日本曾開放少量遊客赴日，但在日本觀光時限制很多，像是一定要戴口罩、定時測體溫，還有不能任意脫隊而行，一定要照著規定的路線遊覽等。還有再加上入境嚴格檢測規定，使得很多外國旅客都紛紛打退堂鼓。

2019年，全球觀光客蜂擁至日本，使得遊客人數在當時締造最高紀錄。但經過兩年多新冠病毒肆虐，日本的航空公司、旅館以及零售業者，無不希望還能回到疫前的榮景。

根據日本官方統計，2021年允許入境的少數外國旅客，僅花費1200億日圓，約8.72億美元。但在2019年時，觀光客卻貢獻出4.8兆日圓的天文數字，兩造相差40倍左右。

日經指數23日疲弱走跌1.2%，但放寬抗疫措施的消息一傳到股市後，全日空航空逆勢收漲約3.3%，日本航空更是大漲逼近5%。至於像日本國內各JR鐵路業者，股價漲幅也都在1%左右。