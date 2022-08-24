頭份市立游泳池啟用已20年需要全面整修改建。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌23日赴苗栗縣頭份國中主持新校舍動工，頭份市長羅雪珠把握機會向蘇貞昌爭取經費投注在興建自強文教大樓及頭份市立游泳池改建工程，其中自強文教大樓原本規畫是由市公所全額自費興建，但因近期原物料狂漲，興建經費估價已追加8千萬多元，因此亟需中央補助不足款項。

行政院長蘇貞昌23日赴苗栗縣頭份市頭份國中，主持頭份國中新建校舍動工典禮，由於頭份國中新建校舍工程款項原本估算為1億2千多萬元，但因近年來原物料大漲，工程款大幅上升至1億7千多萬元，原本多出的5千萬元須由苗栗縣政府自行籌措，但蘇貞昌在考量苗栗縣政府財政困難下，當場指示教育部長潘文忠全額補助。

頭份市長羅雪珠把握機會，當面向蘇貞昌呈交自強文教大樓及頭份市立游泳池改建案等2分計畫書，希望中央能夠全力協助頭份市的重要工程完成。其中，自強文教大樓部分，頭份市公所原本規畫興建地上6層、地下2層的綜合文教大樓，包含自強里活動中心、頭份市立圖書館及長青學苑等，原本規畫估算全部興建費用為3億5千多萬元，全部由頭份市庫支應。

由於近期國內建築原物料狂漲，經過重新規畫估算建築經費後，將圖書館配置在4至6樓，長青學苑位在2、3樓，自強里活動中心則使用1樓部分，圖書館因需加強載重，所以圖書館的部分就需花費2億2千多萬元，總經費已暴漲至4億3千多萬元，追加近8千多萬元。

另外，頭份市立游泳池因啟用已20年，建物外觀及內部設施老舊，池體破損，牆壁及屋頂漏水，維修經費頗鉅，相關設施又不如鄰近的私立水活力SPA游泳館、竹南鎮立游泳池，使用率低，經營不易。加上近年來運動風氣盛行，單一功能的游泳場館效能極低，因此，市公所研擬重新規劃轉型為複合式運動館，納進多元運動器材及空間，串連周邊公園的網球、槌球場、籃球場，打造為多元完善的運動區域，供市民更舒適的健康休閒去處。

經過重新規劃運動館，除了保留原先大泳池結構，並於泳池內部規劃羽球場地，泳池周邊則規劃為室內跑道，兒童池預計填平作為桌球場、韻律教室或擺放運動設備、輔具供民眾使用，全案所需經費約1千7百萬元，因而希望中央補助完成2項工程。