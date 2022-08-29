「東金寓所」疑似地下室開挖工程、擋土壁密合度不足，外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處地基流失，14日又發生鄰宅傾斜意外，導致7戶鄰宅遭判定危樓待拆。（本報資料照片）

高雄市前金區自強一路新建案「東金寓所」疑似施工疏失，害7戶鄰宅傾斜變危樓。工務局取得全數受災戶同意，29日正式拆除，預計21天拆完，現場將由四大專業技師公會持續督導、監控量測，確保周邊鄰房安全。

該建案疑似地下室開挖工程、擋土壁密合度不足，外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處地基流失，今年3月就曾導致路面坍塌意外、遭市府勒令停工，6月底才順利復工，14日又發生鄰宅傾斜意外，導致7戶鄰宅遭判定危樓待拆。

拆除工作將由轉角戶啟動，由頂樓開始，向兩側進行。市府要求，承包商每日都要有拆除施工日誌存查，24小時採自動監測並派專業技師作即時數據的監控及判讀。另因水位屬流動狀態，非拆除階段廠商也應維持工地內、外之水位平衡。市府將會同建築、土木、結構及大地技師等4大公會代表督導，確保施工安全。

副市長林欽榮表示，考量施工安全，拆除工作將會採分階段施工，約21個工作天完成。工務局長楊欽富表示，自強一路鄰損戶是依照建築法第81條規定公告拆除，第一階段受損戶房屋家具等物品均已完成搬遷，開拆後，預計至9月22日可完成兩階段鄰損戶拆除作業。

工務局強調，本次事件經市府消防、警察、民政及工務等跨機關合作，兩周內日夜協調承商完成搶修、監測、安置、鑑估及拆除前置等作業，起造、承造及監造人也皆承諾負起建築法令應有之責任，工務局將會偕同法制局持續協助鄰損戶的賠償事宜。至受損7戶外的周邊民眾，若有反映鄰損事宜，工務局建管處也會依「高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法」程序錄案處理。

工務局認為，本案除廠商未按圖施工外，也因互層地質、鄰近感潮帶、高地下水位等複合因素，造成本案的工安事件，未來會請承商加強各類基礎之設計、擋土牆、深開挖、地盤改良與土壤液化分析，以及增加鄰房保護的市府相關規範，才能與時俱進促使基地基礎構造施工計畫更加完備，有效降低建築工地施工衍生的公共風險。