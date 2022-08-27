台灣美食以其多樣性聞名於世，逛一圈夜市能夠嚐到各種平價美食，美國有線電視新聞網《CNN》24日評選亞洲50大街邊小吃，光台灣就有3道美食出現榜單中，包括國民美食珍珠奶茶、鹽酥雞，以及臭豆腐。

「沒有喝過珍珠奶茶，台灣之旅不能算完整」首先點名的就是1980年代在台灣誕生的珍珠奶茶，如今這項飲品已經出口全世界，並大受歡迎。CNN還提到，珍珠奶茶需要用特製吸管才能吸取黑色珍珠，且現在已經衍生出如Oreo、抹茶等更多樣的創意飲品，並提供客製冰塊跟甜度調整。

CNN評選亞洲50佳小吃，台灣珍珠奶茶、鹽酥雞、臭豆腐上榜。（示意圖／達志影像）

至於第二項榜上有名的美食，則是在台灣也隨處可見「鹽酥雞」。CNN介紹，這道美食是雞肉裹上粉後二次油炸，使其更加酥脆並鎖住肉汁，在台灣夜市十分常見。

而最後介紹的台灣美食「臭豆腐」，其濃厚的味道來自浸泡發酵幾個小時，甚至到幾個月而成，之後再以烹燉、清蒸、燒烤或油炸等方式處理料理，並佐以台式泡菜、辣椒醬或蒜蓉醬等調味進行口味搭配。