莫斯科控制的札波羅熱核電廠核電廠周邊遭到砲擊，令國際社會深感關切，憂心在此區域交戰恐引發災難，莫斯科與基輔當局今天再度交相指控對方發動攻擊。

歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠自3月初落入俄國的掌控，但仍由烏克蘭國家核電公司（Energoatom）的烏國技術人員操作。近幾週以來，俄烏互相指控對方在核電廠附近發動砲擊，25日附近一座燃煤發電廠的灰坑起火，導致核電廠與電網斷聯。

俄國國防部今天指控烏克蘭軍方，在過去24小時內對核電廠建物發動3次砲擊。

俄國國防部稱，「對方一共發射17枚飛彈，當中4枚擊中了1號特殊大樓的屋頂，大樓內部儲放168組美國西屋電器的核燃料組件」。

俄國國防部並稱，另有10枚砲彈在用過核子燃料的乾式貯存處附近爆炸，3枚在儲放未使用核能燃料的建物附近爆炸。核電廠的輻射值仍在正常範圍。

路透社無法確認戰地消息的真實性，基輔當局對於俄方指控無立即回應。

烏克蘭國家核電公司則表示，是俄方對核電廠發動砲擊。

烏克蘭國家核電公司在Telegram發布聲明表示，「在過去24小時，俄軍再次對札波羅熱核電廠場地發動砲擊。目前尚在確認損失」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日說，札波羅熱核電廠6座反應爐中的其中兩座現已重新連上電網，但核電廠情況還是「十分危險」。