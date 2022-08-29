上半年大陸因疫情而採取封控措施，鮮活-KY(1256)業績受到影響，上半年獲利大幅衰退約7成，今日股價開低後持續重挫，跌幅在8.7%左右。

鮮活2022年第2季因4月昆山廠為配合當地政府防疫政策停工，工作天數明顯減少，加上疫情反覆，民生消費與物流深受影響，以及廣東、福建、廣西逢傳統雨季持續下雨時間較長，單季合併營收新台幣10.08億元，年減23.45%，營業利益1.13億元、稅後淨利0.81億元，EPS為2.05元，分別年減69.01%、65.65%、70.63%。累計上半年營業利益1.89億元、稅後淨利1.33億元、EPS 3.37元，分別年減69.74%、69.26%、73.79%。

展望下半年，鮮活7月合併營收月增率15.94％，符合傳統旺季走勢，不過，目前中國大陸整體民生消費復甦仍緩步，公司面對疫情對於民生經濟的衝擊，將藉由快速調整產銷節奏，與保持市場敏銳度，並憑藉高規格工業化製造，生產流程標準化，維持產品的品質與穩定性，期進而提升產品競爭力。