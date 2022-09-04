交通部觀光局表示，「悠遊國旅補助方案」截至2日的團體旅遊參團人數約44萬人、個別旅客住宿優惠使用補助房間數約157.3萬房、123萬人已使用觀光遊樂業入園優惠，合計使用民眾總人數達481.6萬人次、推估已創造逾200億元效益。

「悠遊國旅補助方案」包括團體旅遊補助、個別旅客住宿、觀光遊樂業入園等3類優惠。觀光局表示，自7月15日上路至9月2日止，團體旅遊部分計有2349家旅行社辦理超過2萬5千團，參團人數約44萬人。

個別旅客住宿優惠方面，共有9845家旅宿業者參與，已使用補助房間數約157.3萬房，以每房2人入住計算，受惠人數達314.6萬人。觀光遊樂業入園優惠則有19家業者參與，已有123萬人次使用入園優惠。

觀光局指出，在悠遊國旅方案刺激拉抬下，旅宿業平日住房率平均達逾6成，也推升假日住房率平均達9成，其中使用補助最熱烈的前5名縣市，依序為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台中市、屏東縣。而觀光遊樂業的入園人次，亦較實施方案前提高達逾10倍。

觀光局表示，各地方政府對悠遊國旅方案均表示肯定，認有活絡國旅之效，不少縣市亦紛紛推出加碼方案，爭取旅客前往旅遊。除了個別旅客住宿優惠因預算即將用罄、定於8日截止外，團體旅遊及觀光遊樂業入園優惠均仍推動中，讓觀光效益持續擴大。