彭博社29日報導，在經過約兩周管制後，中國大陸四川省在28日中午之前，重新恢復供應大部分工商用電。

中國大陸國家電網公司(State Grid Corp. of China)表示，除耗能過大外，大型企業的用電正逐步恢復，一旦四川水力發電廠供水情況改善將全面復電，同時，較低的氣溫以及下雨也有助舒解電力不足現象。

28日，四川的水力發電量增至4.6億度(kWh)，跟日前祭出限電措施最低相比，還要多出9.5%。日經新聞(Nikkei)也報導，豐田汽車以及電子大廠富士康在四川的廠房，都已重新開始作業。

目前四川天氣較涼爽，空調需求量相對也較少。摩根士丹利指出，28日高峰期用電，已經大減至前一周所需之一半左右。同時，四川本周降雨量可望比正常時多出約40%，到了下半周，中國大陸南部與東部的熱浪可望趨緩，該地工廠的限電管制也將同步解除。