經濟部指出，美中貿易戰開打後，為積極鼓勵台商回台投資，降低在中國經營風險，政府2019年至2021年推動為期3年「投資臺灣三大方案」政策。產能回台助我出口增幅表現優於鄰近主要國家，近3年我國平均每年出口成長10.1％，優於全球4.6％，以及鄰近主要國家，產業附加價值大增43％。

經濟部新聞稿發布統計結果，美國於2018年對中國實施貿易制裁，加上中國勞動成本上升，促使企業重新思考全球布局策略，2019~2021年台商回台投資金額主要用於購置機械設備，266家回台投資業者、平均每家投資約40億元，主要用於購置機械設備。投資業者以電子零組件業居冠，電腦電子產品及光學製品業居次。

投資地區以桃園市最熱門，投資金額按縣市別分，以桃園市居首，臺中市、臺南市、高雄市位居2~4名。在266家回台投資業者中，於2021年前已完工者占31.6％，若觀察投資類型，75.2％業者規劃新建廠房，23.7％以擴增產線方式快速建置產能。

2019年~2021年回台廠商投資固定資產（不含土地）達5714億元，惟受部分面板業者於2016~2018年期間擴增新世代產線，比較基期偏高，僅較2016~2018年成長4.8％。台商回流使國內產業鏈更加完備，帶動相關產業投資增加，加上以國內為投資重心之半導體業者投資金額屢創新高，推升2019~2021年製造業固定資產增購額較2016~2018年成長42.4％。若扣除半導業及光電材料及元件業後，回台投資廠商轉為成長35％，優於不含半導業及光電材料及元件業之其餘製造業28.6％。

台商陸續移轉部分產能回台，加上轉單效應等因素挹注，產值逐年攀升，2019~2021年平均每年成長8.1％，優於整體製造業之4.6％，其中以伺服器、網路連接器、健身器材產能移轉明顯，產值表現優異。帶動附加價值率持續攀升，2020年達43.7％，較2018年增加4.7個百分點，表現優於整體製造業。亦助就業及薪資提升，台商回流擴增產線，使人力需求大增，2019~2020年回臺投資廠商僱用員工平均年成長2.1％，每人每年薪資平均年成長4.2％。

產能回台助我出口增幅表現優於鄰近主要國家：我國在台商回流持續擴增國內製造產能下，加上半導體產業具領先進階製程之優勢，近3年我國平均每年出口成長10.1％，優於全球4.6％，以及鄰近主要國家。也幫助2019~2021年我國經濟成長率連續3年正成長；2021年香港、日本則終止連2年負成長，分別成長6.3％和1.7％；南韓、新加坡亦在低基數下，2021年各成長4.1％、7.6％。根據IHS Markit資料顯示，2019~2021年全球經濟平均每年成長1.6％，而我國4.3％優於全球，且高於鄰近主要國家。

在美中貿易紛爭及COVID-19威脅下，台商充分發揮經營的韌性和應變能力，成為我國經濟發展的重要動能，為維持民間投資力道，且考量台商仍持續有回台投資之需求，現已核定受理期間再延續3年、至2024年 。經濟部認為可望持續挹注投資、生產之動能，除鞏固我國在全球產業鏈的關鍵地位外，亦為我國經濟成長增添新的柴火。