航港局熱身迎郵輪，郵輪解封將分兩階段性規劃，優先開放「旅客不下船」的靠泊物資補給，預計9月上旬將相關指引簽報指揮中心，等到國門解封入境免檢疫期（0+7）後，第二階段再開放郵輪業者靠港、重啟觀光。

另外，航港局將在中秋過後9月13日舉辦國際郵輪論壇，邀請國內外郵輪業者、旅遊業者以及各縣市政府一同研討後疫情時代的郵輪行程規劃，迎接0+7國門解封後的郵輪市場。

疫情在2020年初爆發，指揮中心在2020年2月6日宣布國際郵輪禁止靠泊我國國際商港；航港局考量國內疫情獲控制在同年7月訂定鬆綁程序，在禁止國際郵輪靠泊的期間，有條件開放無載客郵輪靠泊，且該郵輪須至少14天以上無靠泊國外港埠，才可來台加油、加水及民生物資補給。

經過Omicron的疫情，指揮中心防疫策略不再以「清零」為目標，目前防疫政策為兼顧防疫、經濟及社會運作。由於原先條件嚴格，航港局已啟動檢討程序，在彙整CIQS（海關、證照、人員和動植物檢疫、航空港口保安等）單位和郵輪相關船務代理業者意見後，預計9月上旬將簽報指揮中心有條件開放「載客郵輪」（旅客不下船入境），靠泊我國際商港進行加油、水及民生物資補給。

交通部運研所指出，郵輪經濟產值鏈主要包括：一、旅客消費，如餐飲、飯店、商品採購、旅遊景點門票、陸空交通等；二、郵輪到港的消費，如油料添加、碼頭泊位使用費、進出港引航費用、海上必需的食品採購費用、海上必需的日用消費品、淡水添加等；三、郵輪建造維修。官員說，雖然在補給採購費用遠不及旅客觀光產值，但仍是港口回溫的第一步。

根據港務公司統計，2019年郵輪靠港共有671艘次，共有105萬人次，為近年新高；港口郵輪收入2.8億元，占港務公司總收入的比例僅1.4％，主要是郵輪停泊收入、旅客服務費及旅客服務機械使用費等。惟2020年、2021年受到疫情影響逐年下降，2021年郵輪相關收入只剩下約3,500萬元。