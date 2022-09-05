國外疫情趨緩，配合中央流行疫情指揮中心公告，外交部今天宣布，自9月12日起恢復實施美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、歐洲與邦交國國民得以免簽證方式入境，從事商務、參展、考察、國際交流、探親、觀光、社會訪問等無須申請許可的活動。

不過對於其他擬從事依國內機關法令須經許可活動者，外交部表示，仍須向中央目的事業主管機關申請許可，並向外交部駐外館處申請特別入境許可及簽證。

外交部發言人歐江安指出，有關我國各項免簽證規定、應備文件及注意事項，可參考外交部領事事務局全球資訊網上的公告。

至於不符合免簽證條件的外籍人士，她說，仍須依照指揮中心開放事由，備妥相關文件向外交部駐外館處申請特別入境許可（簽證）。目前入境人數仍採總量管制，當事人入境檢疫措施應依指揮中心現行「3天居家檢疫＋4天自主防疫」隔離檢疫規定辦理，各項措施將由指揮中心視疫情變化滾動式調整。