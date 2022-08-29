美國零售巨頭沃爾瑪出價64億南非幣蘭特（rand）、相當於約3.776億美元，要收購南非零售與批發公司Massmart約47%股份。Massmart表示，這筆交易是將支持虧損的Massmart繼續推進改革。
受此消息激勵，Massmart股價飆漲46%。一旦獲得股東會通過，Massmart將從約翰尼斯堡證券交易所下市。
Massmart表示，沃爾瑪為每股在外流通股出價62蘭特，較上周五收盤價溢價53%。
自從2010年獲得能控制Massmart的多數股權以來，沃爾瑪便不得不為該南非零售商提供越來越多的財務和營運支持。
Massmart高層在2019年啟動一項事業扭轉計畫，其中包括出售非核心資產、生鮮食品從旗下Game商店撤離，以及削減整個集團的成本等。
但Massmart表示，新冠疫情和2021年的內亂等問題，打亂了這個轉型計畫。
在截至6月26日的26周裡，Massmart今年上半年已虧損9.035億蘭特（約5320萬美元），遠超出去年同期的虧損3.585億蘭特。
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