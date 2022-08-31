受到疫情等因素衝擊，2022年上半年大陸A股前四大虧損公司都是來自民航業。其中，大陸國有三大航企：中國國航、東方航空、南方航空分別虧損人民幣（下同）194億元、187億元、114億元，均創下歷年同期最差業績。

證券時報31日報導，大陸三大航企2022年上半年虧損總額達496億元，不僅創下新高，更超過三大航企2021年全年409億元的虧損總額。另一虧損慘重的航企：海航控股，2022年上半年虧損128億元，2021年同期僅虧損8億元。

市場分析人士表示，2022年上半年，大陸民航業的不利因素在於需求被疫情抑制，油價居高不下、人民幣貶值等，造成航企的燃油成本及匯兌損失大增，使得上半年業界整體虧損加劇。

股價方面，國航、東航、南航8月31日股價分別收跌1.34％、持平、收跌1.08％。半年來，股價分別累計上漲2.79％、下跌11.05％、下跌8.91％。