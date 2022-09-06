喝酒不但容易出糗，還容易誤事。大陸一名男子喝醉後，竟獨自跑到屋頂上睡覺，而且還睡在房樑的交叉處，半個身體都成懸空狀，只要翻個身就可能從幾公尺高的頂樓摔落，打掃阿姨見狀嚇一大跳，急忙報警處理，所幸最後並未發生意外。

綜合陸媒報導，事件發生在本月3日，浙江一名男子半夜喝醉後，竟打著赤膊、爬上頂樓房樑的交叉處睡覺，下方就是數公尺高的地面，若不小心摔下去後果不堪設想，但男子陷入熟睡中，自然不知道所處的狀況有多驚險，反而把隔天早上來打掃的阿姨嚇一大跳，她不敢驚動男子，立刻報警求助。

警方到場後也對眼前的畫面感到震驚，因為想要抵達男子所處的交叉處，必須先沿著窄窄的橫樑走7、8公尺，不過他體型壯碩，警方推測他不太可能被人刻意抱過去，而是自己走過去的。神奇的是，男子在房樑上睡得很熟，連一半的身體都已經懸空也沒感覺，反而是一旁的人看得心驚膽戰。

為了不讓男子驚醒後有太大的動作，消防員先是輕聲細語地把他叫醒，未料男子只是睡眼惺忪、一臉不解地看了消防員一眼，又閉上眼睛沉沉睡去，只是這時他已經搖搖欲墜，消防員見狀況危急，連忙靠近男子，幫他穿上防護設備，最終順利將他救回。

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