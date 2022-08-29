九合一選舉步入登記階段，候選人紛紛把握時間前往登記參選，民進黨新北市長林佳龍也預計明(30)日就會前往登記參選，正式加入選戰；對此，林佳龍今(29)日表示現在心情很期待，明天一登記象徵選戰將進入新的階段，會辦更大的造勢活動並成立百工百業的後援會。

林佳龍說，從他被徵召提名參選新北市長後已一個多月，在這段時間裡競選團隊不僅迅速組建，而且非常團結，也非常感謝37位市議員參選人，大家團結相互造勢，母雞跟小雞相互拉抬，現在氣勢越來越好，也陸續辦了37場演講會。

他表示，明天登記後象徵進入新的階段，會辦更大的造勢活動，成立百工百業的後援會，等到抽籤決定號碼之後，就進到第三階段全力衝刺。

另外有媒體提問，指出宜蘭縣同鄉會理事長陳燕飛和新北市長侯友宜一同揮舞旗幟，被外界聯想到遭拔樁；對此林佳龍則說，競選團隊已經澄清，那場活動是一位宜蘭籍市議員的餐會，陳燕飛也說明了自己並不是用同鄉會的名義。

林佳龍強調，現在很多宜蘭人會正式地來推薦他，因為他們知道自己在交通部長任內幫宜蘭人推動很多交通建設，像北宜、宜鐵改成高鐵直通宜蘭、鐵路高架化、國五未來會高架銜接蘇花改等等，重大的交通建設都是在他交通部長任內定案，「宜蘭人會展現團結，來支持我這次參選新北市長」。