明尼亞波利斯（Minneapolis）聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）23日表示他對通膨的不安，擔心聯準會錯估情勢，導致未來需要更激進的升息來緩解通膨。主席鮑爾（Jerome Powell）26日重申鷹派立場，誓言通膨不解，升息不止，引爆美股賣壓大跌千點，但卡西卡里卻樂見此發展，解讀為投資人明白聯準會降低通膨的決心。

外媒報導，卡西卡里表示他樂見鮑爾演講後市場的表現，這代表投資人相信他們（聯準會）承諾把通膨率降至2%是認真的。

鮑爾上周在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會釋出鷹派訊息，演說中明確表達對抗通膨的決心，雖然未透露9月升息幅度，但預告將持續升息以抑制通膨，並維持高利率水平。目前通膨率仍較聯準會2%的目標高出三倍多。

卡西卡里說，先前7月聯邦公開市場委員會（FOMC）決定再度升息3碼，他對股市當時反彈一點也不開心。聯準會旨在調高利率，趨緩經濟的成長、轉弱的就業市場，以展現他們對降低通膨的決心，但他說，市場卻對聯準會這目標做了錯誤的解讀。