本周9月8日FED要公布褐皮書，FED主希鮑爾又要演講！市場預期強勢美元會延續到年底，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價一早開盤就貶破30.6元，以30.62元開盤，貶值3.2分；盤中一度貶至30.654元，貶值6.6分。

匯銀指出，台股和新台幣匯價和美股連動密切，美股目前盤勢轉趨弱化，以NASDAQ為例，其11564點將是觀察重點，倘若該價位不守，將不利於台股和新台幣匯價走勢。

投銀認為，台股在七月得到國安基金出手的激勵，兩個月反彈1547點，但是大病不可能即刻痊癒，所以股市再拉回打第二隻腳、甚至形成三重底也是不意外。

根據FedWatch顯示9月升息3碼機率已經來到72%，推升美債殖利率持續走升，美元指數也在突破109元大關後維持在高檔震盪，造成亞幣普遍走跌。央行在8月底放手30元防線後，進場調節力道也明顯縮小。上周五新台幣匯價以30.588元，創下自2019年11月以來最低價，今早開盤則進一步貶破30.6元。